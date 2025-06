Renato Veiga Inter clamoroso dall’Inghilterra | i nerazzurri pensano all’ex Juve possibile scambio col Chelsea! I dettagli

L'Inter si prepara a sorprendere il mercato con un colpo clamoroso: Renato Veiga, giovane promessa portoghese ex Juventus, potrebbe diventare il nuovo acquisto nerazzurro, grazie a una possibile operazione di scambio con il Chelsea. I dettagli sono ancora da definire, ma l'idea di rafforzare il centrocampo con un talento così promettente sta già facendo sognare i tifosi. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane…

Renato Veiga Inter, clamoroso dall’Inghilterra: i nerazzurri pensano all’ex difensore della Juventus, possibile lo scambio con il Chelsea! I dettagli. Direttamente dall’Inghilterra spunta una clamorosa indiscrezione riguardante Renato Veiga, ex difensore della Juventus tornato al Chelsea dopo il prestito secco. Secondo il portale Tribalfootball.com l’Inter starebbe puntando il portoghese! Il classe 2003 potrebbe dunque fare ritorno in Serie A dopo aver vestito la maglia bianconera. Il suo profilo potrebbe anche rientrare in un possibile scambio che vedrebbe Yann Bisseck fare il precorso inverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com