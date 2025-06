Relatori Pe, 'Roma ha ritirato l'appoggio al Green Claims'.

A Roma, i relatori si sono dissociati dal sostegno alle Green Claims, rivelando un’Italia in mutamento sulla direttiva contro le false dichiarazioni ambientali. Con l’assenza di una maggioranza nel Consiglio Ue, la proposta europea rischia di essere ritirata, segnando una svolta importante nella regolamentazione della trasparenza ambientale. Una notizia che apre nuovi scenari e solleva interrogativi sul futuro delle politiche eco-sostenibili in Europa.

"L'Italia ha cambiato posizione" sulla direttiva contro le false dichiarazioni ambientali e "non c'era più maggioranza" sul mandato del Consiglio Ue. Lo hanno confermato in conferenza stampa i due co-relatori del Parlamento europeo per la direttiva Green Claims l'eurodeputato liberale Sandro Gozi e il socialista Tiemo Wölken, dopo che la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di ritirare la proposta di direttiva in quanto "preoccupata" degli effetti sulle microimprese delle misure contro il greenwashing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net