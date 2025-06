Regno Unito Palestine Action sarà messo al bando | Organizzazione terroristica

Il Regno Unito ha preso una decisione storica: Palestine Action sarà dichiarata organizzazione terroristica, rendendo illegale la sua attività e il sostegno. Dopo un'incursione notturna nella base della Raf, in cui gli attivisti hanno imbrattato infrastrutture militari, il governo ha deciso di applicare la legge anti-terrorismo per tutelare la sicurezza nazionale. Questa mossa solleva interrogativi sulla libertà di protesta e sulla lotta al terrorismo in un contesto internazionale complesso.

Applicando la legge anti-terrorismo e rendendo così illegale farne parte o sostenerla, il governo britannico ha annunciato che il gruppo Palestine Action sarà dichiarato un'organizzazione terroristica. La decisione, annunciata dalla ministra degli Interni Yvette Cooper, è arrivata dopo l'incursione notturna compiuta la settimana scorsa all'interno di una base aeronautica della Raf, dove gli attivisti filo-palestinesi avevano imbrattato alcuni aerei militari con vernice spray color rosso, in ricordo delle vittime dei raid israeliani nella Striscia di Gaza. Secondo Cooper l'attacco è stato "vergognoso" e "l'ultimo di una lunga serie di atti criminali inaccettabili commessi da Palestine Action". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regno Unito, Palestine Action sarà messo al bando: "Organizzazione terroristica"

