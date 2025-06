Regione Piemonte la novarese Chiarelli perde le deleghe a turismo e sport

La regione Piemonte si prepara a un mini-rimpasto nella giunta Cirio, con Marina Chiarelli che perde le deleghe a turismo e sport. Un cambiamento inatteso, alimentato dal rendiconto elettorale dell'ex vicesindaca novarese, che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico locale. La questione si anima di interrogativi e attese: cosa riserverà il futuro per Chiarelli e per la squadra di governo regionale? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Marina Chiarelli non sarà più l'assessora piemontese a turismo e sport. Ancora non c'è un annuncio ufficiale, ma è ormai certo che ci sarà un mini-rimpasto nella giunta Cirio e che l'ex vicesindaca novarese perderà due delle sue deleghe. Tra i motivi c'è il rendiconto elettorale di Chiarelli.

Le deleghe dovrebbero andare a Bongioanni (FdI). All’ex vice sindaca di Novara resta la Cultura, si decide nelle prossime settimane Vai su Facebook

