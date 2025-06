Regionali via libera alla candidatura per Roberto Fico | il M5S modifica lo statuto ora dipende tutto da De Luca

Il Movimento Cinque Stelle ha dato il via libera ufficiale alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Dopo aver approvato la modifica dello statuto, ora tutto dipende dall’esito delle decisioni di De Luca. Con questa svolta, il panorama politico locale si prepara a un…

Tempo di lettura: < 1 minuto Via libera alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. E’ quanto ha decretato il voto online degli iscritti al Movimento Cinque Stelle che hanno approvato la modifica al Codice Etivo che prevedera lo stop alle candidature oltre il secondo mandato. L’ex presidente della Camera dei Deputati, quindi, può apprestarsi alla candidatura alla presidenza della Regione Campania, a meno di clamorosi risvolti. Nonostante il via libera dal suo partito e l’accordo Conte – Schlein, infatti, per Roberto Fico resta ancora da superare l’ostacolo De Luca. Il governatore campano dopo il ‘niet’ al terzo mandato proverà in tutti i modi a far passare un suo nome sul tavolo della coalizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, via libera alla candidatura per Roberto Fico: il M5S modifica lo statuto, ora dipende tutto da De Luca

In questa notizia si parla di: candidatura - libera - roberto - fico

Campania, Roberto Fico pronto a imbarcare Cesaro e Mastella - Roberto Fico si prepara a coinvolgere Cesaro e Mastella nella sua candidatura per le prossime elezioni regionali in Campania.

Nel silenzio sui massacri di Gaza, Netanyahu punta a Teheran Svolge per procura il ruolo che fu degli Usa. Trump dà mano libera a Putin sull’Ucraina. Leader in crisi usano i conflitti per sopravvivere E un’Europa debole è costretta a svenarsi. Per Kiev e per s Vai su Facebook

Regionali, via libera alla candidatura per Roberto Fico: il M5S modifica lo statuto, ora dipende tutto da De Luca; M5S, cade il limite del doppio mandato: via libera alla candidatura di Fico in Campania; IL M5S APPROVA LA MODIFICA DEL CODICE ETICO: VIA LIBERA ALLA CANDIDATURA DI ROBERTO FICO.

M5S, cade il limite del doppio mandato: via libera alla candidatura di Fico in Campania - Il voto on line dell'assemblea degli iscritti si è chiusa ieri sera: il quesito sui mandati è stato approvato con 43. Come scrive msn.com

Il M5S cambia pelle: “rottama” definitivamente Grillo e apre la porta a Fico - Il M5S archivia l'era Grillo: via libera al terzo mandato, Conte rilancia la vecchia guardia e Fico punta alla Regione Campania. Riporta msn.com