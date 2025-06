regionali 2025 il movimento 5 stelle scommette su giovani e territorio

Regionali 2025: il Movimento 5 Stelle si prepara a conquistare la scena politica casertana puntando su giovani e territorio. Con una strategia mirata a rafforzare i legami con le comunitĂ locali, il partito sceglie candidati autentici e radicati nel rispetto delle esigenze civiche. Tra i nomi in evidenza, emerge con forza...

Nel panorama politico casertano, in fermento per le prossime elezioni regionali del 2025, il Movimento 5 Stelle punta con decisione su una squadra di candidati profondamente radicati nei territori. L'obiettivo è chiaro, costruire una lista forte, rappresentativa e in grado di intercettare il consenso civico attraverso volti credibili e attivi nella vita delle comunitĂ locali.  Tra i nomi in evidenza, emerge con forza quello di Aldo Simonelli, 27 anni, consigliere comunale di Frignano. GiĂ distintosi per il suo impegno amministrativo e per l'attivitĂ politica condotta nei banchi dell'opposizione e con l'esperienza tecnica al Parlamento Europeo di Bruxelles, Simonelli rappresenta la nuova generazione del Movimento 5 Stelle: giovane, competente e fortemente legato al territorio.