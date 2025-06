Reggio Calabria ospita la Euro-Mediterranean conference for environmental integration

Reggio Calabria si appresta a diventare il centro internazionale per le sfide ambientali, ospitando dal 23 al 25 giugno l’Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (Emcei-2025). Un evento di grande rilievo che riunirà esperti e innovatori per discutere soluzioni sostenibili e strategie di integrazione tra i paesi del Mediterraneo. Questa conferenza, che si terrà presso il dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea, rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più verde e condiviso.

