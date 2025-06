Reggae dub e roots per quattro giornate immerse nella natura | torna il festival ' Zion Station'

Reggae, dub e roots si uniscono in un’esperienza unica tra natura e musica: torna lo Zion Station Festival! Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, i Due Laghi di Gambulaga (Portomaggiore) diventano il palcoscenico perfetto per quattro giornate di vibrazioni autentiche, divertimento e condivisione. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di questi generi e per chi desidera immergersi in un’atmosfera magica. Non mancare!

Anche per quest’anno, da giovedì 3 a domenica 6 luglio arriva l’appuntamento con lo 'Zion Station Festival', sonorità reggae, dub e roots nell’incredibile cornice dei Due Laghi di Gambulaga (Portomaggiore). Un evento per tutti gli amanti del genere che sempre più negli anni arrivano da tutta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Reggae, dub e roots per quattro giornate immerse nella natura: torna il festival 'Zion Station'

'Zion Station', quattro giorni di good vibration e spiritualità con Aba Shanti e tanti altri; Zion Station Festival, il reggae si balla ai Due Laghi; Zion Station Festival 2019: annunciate le date e i primi artisti.

