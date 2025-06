Redditi assimilati al lavoro autonomo nel Modello 730 | come gestirli

Se hai redditi assimilati al lavoro autonomo nel tuo modello 730/2025, è fondamentale comprenderne la corretta gestione per evitare errori e ottimizzare la dichiarazione dei redditi. Queste categorie, che includono opere dell’ingegno, partecipazioni agli utili e indennità di cessazione, richiedono attenzione specifica nella compilazione. Approfondiamo insieme come affrontare al meglio questa voce per garantire una dichiarazione accurata e completa.

Una delle voci che compongono il Modello 7302025 è quella relativa ai redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo, che non derivano da un’attività svolta a livello professionale, pur essendo gestiti con un regime analogo. Le categorie reddituali che rientrano in questa fattispecie sono diverse: si va dalle opere dell’ingegno alle partecipazioni agli utili. Ma non solo: vi rientrano anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia e i compensi ottenuti per lo svolgimento di attività particolari. Quali sono i redditi assimilati. Ma quali sono i redditi assimilati che devono essere gestiti all’interno del Modello 7302025? A identificarli ci ha pensato l’ articolo 53, comma 2, del TUIR, che definisce le categorie e i criteri attraverso i quali devono essere tassati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Redditi assimilati al lavoro autonomo nel Modello 730: come gestirli

