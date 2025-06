Reazione a Catena Tiri liberi eliminati | parte l' insulto | Sollievo

Dal 8 giugno 2025, “Reazione a Catena” su Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha preso il posto de “L’Eredità” di Marco Lioni, portando sul palco un mix di parole e intuizioni. In onda alle 18:45, il quiz mette alla prova le squadre con giochi di associazione logica, creando tensione e sorprese. Tra tiri liberi, eliminazioni e momenti di sollievo, questa sfida coinvolgente continua a conquistare il pubblico, mantenendo vivo il fascino della lingua italiana.

Dal 8 giugno 2025, “ Reazione a Catena ” su Rai 1, condotto da Pino Insegno, ha preso il posto de “ L’Eredità ” di Marco Lioni. In onda alle 18:45, il quiz sfida i concorrenti con giochi di associazione logica di parole, testando la loro padronanza della lingua italiana. Due squadre di tre giocatori si confrontano in prove di vocaboli, fino all’“Intesa Vincente”, che decreta i vincitori, i quali tentano poi di conquistare il montepremi con “L’Ultima Catena”. I campioni iniziali, “ I Tiri Liberi ” di Codroipo (Udine) – Luca e Sabrina, marito e moglie con una passione per i rettili, e l’amico Fabio, allenatori di pallacanestro – hanno dominato le prime puntate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it