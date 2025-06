Realme GT 7T 12-256 GB non è mai stato a questo prezzo

Se stai cercando uno smartphone potente senza svuotare il portafoglio, questa è l'occasione che aspettavi. Il Realme GT 7T con 12GB di RAM e 256GB di memoria, supporto 5G e un prezzo straordinario su eBay, ti permette di risparmiare il 40% rispetto al solito. Non lasciarti sfuggire questa super offerta: un dispositivo di alta qualità a un prezzo mai visto prima, perfetto per restare sempre connesso e performante.

Realme GT 7T in super offerta su eBay: 256GB, 12GB RAM e 5G a soli 386€ con coupon VACANZE25. Risparmia il 40% su questo potente smartphone Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Realme GT 7T (12-256 GB) non è mai stato a questo prezzo

