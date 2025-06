Real-Pachuca le pagelle | Valverde uomo ovunque 7,5 John Kennedy ci prova sempre | 6,5

Nel match di Real Pachuca, l'attenzione si accende tra le protagonisti: Valverde brilla come uomo ovunque con un 75, mentre John Kennedy dimostra impegno costante con un 65. La squadra spagnola, invece, paga caro l'espulsione di Asensio dopo soli 7 minuti, che incide pesantemente sulle sue performance. D'altro canto, i messicani si distinguono in attacco, ricevendo voti alti per la loro determinazione e incisività. Ecco le pagelle che raccontano una sfida intensa e ricca di emozioni.

Nella squadra spagnola il peggiore è ovviamente Asensio a causa del rosso dopo 7', tra i messicani voti alti per l'attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real-Pachuca, le pagelle: Valverde uomo ovunque, 7,5. John Kennedy ci prova sempre: 6,5

In questa notizia si parla di: real - pachuca - pagelle - valverde

Real Madrid Al Hilal LIVE 1-1: Bonou ferma Valverde e para il calcio di rigore! - Al Hard Rock Stadium di Miami, il grande calcio internazionale prende vita con il match tra Real Madrid e Al Hilal, una sfida che promette emozioni e colpi di scena.

Real-Pachuca, le pagelle: Valverde uomo ovunque, 7,5. John Kennedy ci prova sempre: 6,5; Mondiale per club, Real Madrid-Pachuca 3-1: atto di forza Blancos!; Real Madrid-Al Hilal 1-1, pagelle e tabellino: Ruben Neves risponde a Gonzalo Garcia, poi Bono para un rigore.

Real subito in 10, ma non c'è problema: comodo tris al Pachuca e prima gioia al Mondiale - Tutto facile per i blancos nonostante il rosso ad Asencio: a segno Bellingham, Arda Guler e Valverde ... Segnala gazzetta.it

Mondiale per club: primo successo per il Real Madrid, battuto 3-1 il Pachuca - Vittoria netta per il Real Madrid, che grazie alle reti di Bellingham, Guler e Valverde ha vinto 3- Riporta ansa.it