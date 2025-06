Real Oviedo di nuovo in Liga 24 anni dopo battuto il Mirandes ai playoff

Il Real Oviedo torna in Liga dopo 24 anni di attesa, grazie a una vittoria emozionante contro il Mirandés ai playoff. Un trionfo che unisce passione, dedizione e il talento di un ex campione ormai quarantenne, tornato a conquistare il massimo palcoscenico del calcio spagnolo. Dopo un’interminabile stagione e momenti di pura tensione, il sogno azzurro si realizza: gli azzurri sono di nuovo protagonisti nella Liga, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

Oviedo 23 giugno 2025 - È servito il calore del proprio pubblico, il talento il campo di un meraviglioso quarantenne, tornato a casa per realizzare un sogno, sono serviti anche i tempi supplementari, ma alla fine il sogno di gloria del Real Oviedo si è realizzato. Dopo una lunghissima stagione di La Liga 2: 42 partite di stagione e altre 4 di playoff, si conosce l'ultima promossa dalla seconda serie spagnola, al massimo campionato. Gli azzurri delle Asturie si uniscono a Levante ed Elche e 24 anni dopo l'ultima volta riassaporano il livello più alto di calcio nazionale. Si arrende invece all'ultimo la squadra sorpresa della stagione di questa serie B spagnolo, il Mirandes, guidato in panchina dall'italiano Alessio Liscio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real Oviedo di nuovo in Liga 24 anni dopo, battuto il Mirandes ai playoff

Santi Cazorla, che impresa: segna a 40 anni e riporta il Real Oviedo in Liga dopo 24 - Santi Cazorla, a 40 anni, ha scritto un'epica pagina di calcio segnando un gol decisivo che ha riportato il Real Oviedo in Liga dopo 24 anni.

Ha 40 anni ed è tornato, dopo aver giocato con Villarreal ed Arsenal, nel suo Real Oviedo. Ieri è stato fondamentale nella vittoria contro il Mirandes che ha riportato il club spagnolo in Liga dopo 24 anni. Semplicemente. Santi Cazorla. Vai su Facebook

Poteva andare a svernare negli Stati Uniti, in Arabia Saudita o in qualche altro campionato improbabile. Invece, a quasi 41 anni, Santi Cazorla è tornato a giocare nel 'suo' Real Oviedo e lo ha riportato in Liga a 24 anni dall'ultima promozione. Leggenda! Vai su X

