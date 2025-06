Real FQ | semaforo Verdi È fatta per il nuovo tecnico

Il Real Forte Querceta si prepara a una svolta importante: i semafori sono verdi per il nuovo tecnico! Dopo lunghe trattative e diverse opzioni valutate, la società ha finalmente scelto l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione di Eccellenza Toscana. La decisione finale, frutto di un’attenta analisi, promette entusiasmo e rinnovate ambizioni. La scelta definitiva segna un nuovo capitolo e alimenta grandi aspettative tra tifosi e addetti ai lavori.

Semaforo. "Verdi" per quanto riguarda l’allenatore del Real Forte Querceta in Eccellenza Toscana! La definizione dell’accordo è stata un po’ più lunga del previsto ma alla fine è arrivata. Dopo aver parlato anche con Luca Cagnoni (ex Forte dei Marmi) e Davide Marselli (che ha preferito andare alla Massese) ed aver sondato pure qualche altro nome (come Andrea Gatti e Giuseppe Della Bona), la scelta per il dopo Francesco Buglio è caduta su Matteo Verdi. Una scommessa (poiché al debutto da tecnico in Eccellenza, categoria che tuttavia conosce avendoci giocato nel corso della sua lunga carriera da difensore pur prevalentemente vissuta in C2 e D) che piace e intriga dopo che Verdi ha fatto benissimo alla guida della Pontremolese nella passata stagione in Promozione, dove partiva da -10 ed a fine campionato sul campo è stato quello che ha fatto più punti di tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net