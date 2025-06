Re Carlo riceve un invito da Harry ma è il compleanno di Camilla

partecipa alla festa di Camilla, dimostrando che il suo cuore è ancora legato alla famiglia reale. Harry, consapevole della fragilità delle relazioni e del valore della riconciliazione, sembra aver deciso di fare un passo importante verso il perdono e il confronto. La sua scelta potrebbe segnare un nuovo capitolo nel rapporto con i suoi cari, lasciando aperta la possibilità di un futuro più sereno e unito.

“La vita è preziosa” ha capito Harry e, per questo, “non ha senso continuare a lottare”. In un’intervista rilasciata alla Bbc, l’ex Principe d’Inghilterra ha dichiarato l’intenzione di “riavere indietro” il padre e il fratello e di essere, per questo, “ aperto al perdono al 100% ”. E dalle parole Harry sembra essere passato ai fatti, o quasi. Si dice che, seppur l’invito ufficiale non sia ancora stato inviato, il reale in fuga sia intenzionato a proporre una riunione della famiglia intera. Harry invita la famiglia agli Invictus Games. Una fonte apparentemente ben informata ha rivelato al Mail on Sunday che il Principe Harry ha invitato la Royal Family agli Invictus Games del 2027. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo riceve un invito da Harry, ma è il compleanno di Camilla

