Re Carlo e la cifra multimilionaria ricevuta dai Marvel Studios. Gli eroi dell’universo Marvel sbarcano a corte, portando un tocco di supereroismo tra le mura dei Windsor. Una novità che ha sorpreso tutti: il re avrebbe infatti stipulato un accordo con lo studio hollywoodiano, ricevendo milioni di sterline per consentire le riprese di una nuova produzione. Ma cosa si cela dietro questa sorprendente collaborazione? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Gli eroi dell’universo Marvel sbarcano a corte. O meglio in una delle proprietà dei Windsor, che da sempre sono grandi amanti del cinema. Una grossa novità per Re Carlo che, a quanto pare, sarebbe stato più che felice di stipulare un accordo (a più zeri) con il noto studio hollywoodiano. L’accordo tra Re Carlo e Marvel Studios. Secondo quanto riferito dal Sun, Re Carlo avrebbe ricevuto milioni di sterline da Hollywood per aver permesso di girare accanto al Castello di Windsor. Pare che i Marvel Studios, di proprietà della Disney, abbiano pagato una fortuna al monarca 76enne per avere la possibilità di girare l’ultimo film di supereroi Marvel nel Windsor Great Park. 🔗 Leggi su Dilei.it