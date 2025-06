Razzismo al Mondiale per Club | Rüdiger segnala insulti durante Real Madrid-Pachuca attivato il protocollo FIFA

Un episodio di razzismo scuote il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Dopo la vittoria del Real Madrid contro Pachuca, Antonio Rüdiger ha denunciato insulti razzisti rivolti da un avversario, portando all’attivazione del nuovo protocollo FIFA. Un segnale forte contro ogni forma di discriminazione, che dimostra come il calcio possa essere un motore di cambiamento e rispetto. La lotta contro il razzismo continua, e ogni voce conta.

Caso di razzismo durante il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti. Al termine del match tra Real Madrid e Pachuca, il difensore tedesco dei Blancos, Antonio Rüdiger, ha denunciato all'arbitro Roman Abatti Abel di aver ricevuto insulti razzisti da parte dell'avversario Antonio Cabral. L'episodio, avvenuto subito dopo la vittoria del Real Madrid per 3-1, ha portato all'attivazione ufficiale del nuovo protocollo FIFA contro il razzismo, presentato nel maggio 2024 al 74° Congresso FIFA a Bangkok. Gesto "X" contro il razzismo: cosa prevede il nuovo protocollo FIFA. A seguito della segnalazione di Rüdiger, l'arbitro brasiliano ha attivato la cosiddetta "No Racism Gesture", incrociando le braccia a formare una "X".

