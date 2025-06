Razzi su Qatar e Iraq L’Iran colpisce basi americane in Medio Oriente

Lunedì sera, l’Iran ha scatenato una serie di attacchi missilistici contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente, innescando un’onda di tensione nella regione. Fonti israeliane e arabe riferiscono che almeno dieci missili si sono diretti verso il Qatar, colpendo anche l’Iraq, mentre a Doha si sono uditi forti boati. Questa escalation mette a rischio la fragile stabilità mediorientale, sollevando interrogativi sul futuro delle relazioni internazionali.

Nella serata di lunedì, l'Iran ha lanciato una serie di missili contro obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente, in risposta al raid americano contro tre siti nucleari iraniani avvenuto nel fine settimana. Secondo fonti israeliane e arabe, almeno dieci missili sono stati indirizzati verso il Qatar, e almeno uno ha colpito l'Iraq. A Doha, capitale del Qatar, sono state udite esplosioni, mentre video diffusi sui social mostrano sistemi di difesa aerea in funzione. La base di Al Udeid, la più grande installazione militare americana nella regione e hub del CentCom, sembra essere stata il principale bersaglio del lancio.

