rapporto importante con il capitano

L’attesa si fa palpabile nel mondo delle corse: Salvatore Nieddu, giovane talento sardo di 22 anni, potrebbe finalmente debuttare con il Valdimontone. Seguito con attenzione dal capitano Aldo Nerozzi, Nieddu sogna di lasciare il segno nel circuito, forte della passione tramandata dal nonno e di un’esperienza internazionale a Newmarket. Il suo entusiasmo è contagioso: l’opportunità di dimostrare il proprio valore potrebbe arrivare presto, e chissà che questa stagione non sia quella della svolta.

Salvatore Nieddu potrebbe debuttare. Il capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi lo segue da tempo, ormai, e non ha nascosto che la possibilità concreta esiste. "Qualche spiraglio c'è, aspetto il momento. Speriamo che quest'anno ci sia lo spazio", dice il fantino, 22 anni, con gli occhi che brillano al solo pensiero. Sardo di Burgos, la passione per i cavalli gliel'ha trasmessa il nonno Valentino. Ha fatto un'esperienza a Newmarket prima di tornare in Sardegna. Ed approdare a Siena dove lo aveva preso a ben volere Aceto. Salvatore, come stai vivendo l'attesa? "Lavoro tanto, faccio molti sacrifici per provare ad arrivare all'obiettivo, a correre il Palio.

