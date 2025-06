Rapinatore in bici aggredisce 50enne | la spintona poi le strappa la collana

Una tranquilla giornata si è trasformata in un incubo quando una donna di 50 anni, mentre passeggiava vicino a casa, è stata aggredita e rapinata da un giovane a bordo di una bici. L'aggressore, un maghrebino, le ha spintonato e le ha strappato la collana prima di fuggire a gambe levate. Tanta paura e shock per la vittima, che ora spera in una rapida svolta delle indagini.

Rapinata in pieno giorno da un maghrebino che poi è scappato a gambe levate. Tanta paura sabato pomeriggio per una donna di 50 anni, di nazionalità romena, aggredita e rapinata da un giovane mentre camminava vicino a casa. L’episodio è avvenuto in via Rossa, nella zona dietro l’Obi. La donna lavora come badante per un’anziana che abita da quelle parti. Era al telefono quando è stata avvicinata da un ragazzo che l’ha fermata fingendo di volerle chiedere alcune informazioni. Ma il suo vero obiettivo era un altro. Il maghrebino ha tentato di strapparle il telefono dalle mani, ma non ci è riuscito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapinatore in bici aggredisce 50enne: la spintona poi le strappa la collana

In questa notizia si parla di: rapinatore - bici - aggredisce - 50enne

Roma, rapinatore seriale aggredisce 2 studenti a San Lorenzo: incriminato un 28enne - Un rapinatore seriale ha colpito nel quartiere San Lorenzo di Roma, aggredendo due studenti universitari in meno di 13 ore.

Il furto davanti all’Armani hotel, poi la fuga in bici con l’orologio da 250mila euro in mano. Infine la caduta e le manette. Un 25enne è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto in via dei Giardini a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 20 giugno. L’uom Vai su Facebook

Rapinatore in bici aggredisce 50enne: la spintona poi le strappa la collana; Ruba la bici a un giovane rider in servizio: ladro arrestato dalla polizia; Amarcord, 50 anni fa l'Oscar: al Palazzo del Fulgor un'esposizione inedita per l'anniversario.

Rapinatore in bici aggredisce 50enne: la spintona poi le strappa la collana - Tanta paura sabato pomeriggio per una donna di 50 anni, di nazionalità romena, aggredita e rapinata da un giovane mentre ca ... Lo riporta msn.com

Quarticciolo, notte di paura: rapinatore aggredisce rider con coltello e spray urticante - A quel punto, sotto la minaccia del coltello, è stato costretto a consegnare anche i soldi e il cellulare mentre il rapinatore fuggiva via in sella alla bici elettrica. Riporta ilmessaggero.it