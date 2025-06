Rapina durante una finta perquisizione arrestati tre poliziotti | avrebbero rubato 36mila euro

Una scena da film che si trasforma in realtà drammatica: durante una finta perquisizione, tre poliziotti avrebbero messo a segno una rapina, portando via 36 mila euro. I dettagli emersi sono ancora sconvolgenti: i falsi agenti si sarebbero presentati come ufficiali, minacciando i proprietari di casa e aprendo la cassaforte. Una vicenda che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla fiducia nelle forze dell'ordine. Continua a leggere.

Secondo quanto emerso i tre si sarebbero presentati nell'abitazione, dicendo ai proprietari di casa di dover procedere a una perquisizione. Hanno intimato loro di rimanere in soggiorno, e hanno aperto la cassaforte in camera da letto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perquisizione - rapina - durante - finta

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione - Una tragica vicenda scuote le forze dell'ordine romane: tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli sono stati arrestati per rapina durante una perquisizione, portando via circa 36 mila euro dalla cassaforte di un'abitazione.

Rapina durante una finta perquisizione, arrestati tre poliziotti: avrebbero rubato 36mila euro; Può avere soldi solo dall'amministratore di sostegno, va in posta a Borore con una pistola finta: arrestato; Nove rapine in un mese a Roma, arrestato 55enne: minacciava con una pistola finta, incastrato dal complice.

Rapina durante una finta perquisizione, arrestati tre poliziotti: avrebbero rubato 36mila euro - Secondo quanto emerso i tre si sarebbero presentati nell'abitazione, dicendo ai proprietari di casa di dover procedere a una perquisizione ... Secondo fanpage.it

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione - Hanno rubato circa 36mila euro da una cassaforte durante una perquisizione a Roma: è questa l'accusa a carico di tre poliziotti finiti agli arresti domiciliari per rapina. Da tg24.sky.it