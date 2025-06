Rapina durante perquisizione arrestati tre poliziotti

Un episodio sconcertante scuote le forze dell'ordine romane: durante una perquisizione, tre agenti del Commissariato Salario Parioli sono stati arrestati per aver rubato circa 36 mila euro dalla cassaforte di un'abitazione. Questa vicenda, resa nota dal procuratore Francesco Lo Voi, mette in discussione l'integrità delle istituzioni e solleva importanti interrogativi sulla fiducia nelle forze dell'ordine. Un caso che richiede approfondimenti e trasparenza.

Durante una perquisizione in un'abitazione a Roma ha rubato circa 36 mila euro da una cassaforte, per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina. Lo rende noto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, spiegando che le misure sono state eseguite dalla Squadra Mobile. Gli arrestati sono agenti del Commissariato Salario Parioli. Nel procedimento è coinvolto anche un cittadino albanese: i fatti risalgono al 27 marzo scorso. Agli agenti è contestata anche la perquisizione illegittima. La rapina è avvenuta all'interno di un appartamento in via Carmelo Maestrini, nella zona di Mostacciano.

