Rap e Amat sotto la lente dell' Agcm le minoranze disertano la conferenza dei capigruppo | Se ne parli in Aula

L'attenzione sul ruolo delle aziende pubbliche come Amat e Rap si accende nuovamente, dopo che le minoranze hanno disertato la conferenza dei capigruppo per discutere il parere dell'Agcm. La loro scelta di non partecipare solleva interrogativi importanti sulle strategie e le responsabilità di gestione, mentre il Parlamento si prepara ad affrontare la questione in aula. La discussione si fa urgente: quali saranno le prossime mosse?

La minoranza in Consiglio comunale stamattina ha¬†disertato la conferenza dei capigruppo convocata per discutere del parere¬†dell'Agcm, l'Autorit√† garante della concorrenza e del mercato, che ha messo in evidenza le lacune delle aziende partecipate Amat e Rap. "Riteniamo che questioni di tale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Rap e Amat sotto la lente dell'Agcm, le minoranze disertano la conferenza dei capigruppo: "Se ne parli in Aula"

In questa notizia si parla di: amat - agcm - conferenza - capigruppo

Donna aggredita in pieno centro, il sindaco convoca la conferenza dei capigruppo: "Inaccettabile ogni violenza" - Un episodio di violenza ha scosso il centro di Massa Lombarda, portando il sindaco Stefano Sangiorgi a convocare una conferenza dei capigruppo.

Rap e Amat sotto la lente dell'Agcm, le minoranze disertano la conferenza dei capigruppo: Se ne parli in Aula; [Comune Palermo] Opposizioni disertano conferenza dei capigruppo.

Rap e Amat sotto la lente dell'Agcm, le minoranze disertano la conferenza dei capigruppo: "Se ne parli in Aula" - I consiglieri dell'opposizione in una nota: "Le rassicurazioni del sindaco, che sostiene che sia tutto a posto, non ci convincono. Riporta palermotoday.it

Opposizioni disertano la capigruppo: ‚ÄúSu Amat e Rap si discuta in aula‚ÄĚ - ‚ÄúServe chiarezza e confronto pubblico, non riunioni ristrette che alimentano ambiguità ‚Äď dichiarano i consiglieri di opposizione ‚Äď. Secondo livesicilia.it