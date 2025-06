Ranking WTA 23 giugno 2025 | Jasmine Paolini torna n4 del mondo Sabalenka sul trono

Una nuova settimana nel tennis femminile porta sorprese e riconferme nella classifica mondiale. Aryna Sabalenka si conferma regina indiscussa, mentre Jasmine Paolini fa il suo grande ritorno al quarto posto, dimostrando una determinazione che non passa inosservata. Nonostante qualche battuta d’arresto, la tennista italiana continua a stupire e a scalare le vette del ranking. Vediamo insieme gli aggiornamenti e le sfide che attendono queste protagoniste del circuito WTA.

Una nuova settimana ha inizio e alcuni aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis femminile. La regina è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka. La nativa di Minsk comanda con 11640 punti, a precedere la statunitense Coco Gauff (7899)  e l'altra americana Jessica Pegula (6048). Immediatamente alle loro spalle c'è una novitĂ . Il ritorno al n.4 del mondo di Jasmine Paolini. Nonostante una brutta prestazione a Berlino (sconfitta all'esordio contro Ons Jabeur), la toscana ha scalzato dalla quarta piazza la cinese Qinwen Zheng per via delle scadenze nel ranking e per appena 3 punti la precede nella graduatoria.

