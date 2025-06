Ranking Atp Sinner sempre n1 | 4 italiani nella top 40

Il tennis italiano si conferma protagonista con ben quattro atleti nella top 40, un risultato straordinario che testimonia la forza del nostro movimento. Con Carlos Alcaraz che riduce il gap su Jannik Sinner a soli 1.130 punti, l’attenzione si sposta verso Wimbledon, dove l’azzurro affronta il terzo Grande Slam della stagione con la certezza di mantenere la vetta. La sfida è aperta: il nostro tennis si sta scrivendo una storia sempre più brillante.

Grazie al titolo vinto al Queen’s, Carlos Alcaraz riduce a 1.130 punti il gap da Jannik Sinner, sconfitto negli ottavi da Alexander Bublik a Halle, primo torneo da Parigi-Bercy 2023 in cui non sia arrivato almeno ai quarti. L’azzurro inizierà Wimbledon, la prossima settimana, con 10.430 punti e la certezza di restare in vetta anche dopo i Championships, comunque vada il terzo Slam della stagione. A Wimbledon Sinner vedrà uscire altri 400 punti. Quindi il suo bottino post Wimbledon sarà pari a 10.030 punti più quelli che guadagnerà in questa edizione del torneo. Dunque l’altoatesino, che ha un bilancio di 59 vittorie e 6 sconfitte nelle partite giocate da numero 1 del mondo, può raggiungere un massimo 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranking Atp, Sinner sempre n.1: 4 italiani nella top 40

