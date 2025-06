Ranking ATP 23 giugno 2025 | Jannik Sinner comanda ma Alcaraz si avvicina Musetti sempre in top-10

Il ranking ATP del 23 giugno 2025 rivela un panorama sempre più avvincente: Jannik Sinner guida ancora la classifica, ma Carlos Alcaraz si avvicina a grandi passi. Mentre Musetti si conferma tra i top 10, l’intensa lotta per la vetta promette emozioni fino all’ultimo punto. La corsa al trono internazionale è più aperta che mai, e il prossimo torneo potrebbe determinare il nuovo re del tennis mondiale.

Tempo di aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis. Jannik Sinner inizia la sua 55ª settimana da n.1 del mondo. L’altoatesino è sempre sul trono, ma la sua leadership è seriamente minacciata da un Carlos Alcaraz scatenato in queste ultime settimane, considerata anche l’uscita di scena negli ottavi di finale nell’ultimo torneo disputato ad Halle dal pusterese. Lo spagnolo, infatti, ha ottenuto sull’erba del Queen’s il quinto titolo di quest’annata, il terzo consecutivo, e ha accorciato le distanze da Jannik. Sono 1130 i punti che dividono i due e, posteriormente a Wimbledon, è ragionevole pensare che Carlitos possa mettere la freccia, in considerazione delle tante “scadenze” nel ranking ATP dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ranking ATP (23 giugno 2025): Jannik Sinner comanda, ma Alcaraz si avvicina. Musetti sempre in top-10

