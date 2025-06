Rampulla punta tutto su questo bianconero | Avere un punto di riferimento come lui ti permetterebbe di giocare con la mente più libera! È fondamentale

Rampulla punta tutto su questo bianconero, consapevole che avere un punto di riferimento come lui può liberare la mente e fare la differenza. La sua esperienza e leadership sono fondamentali per la crescita della squadra, creando un ambiente di fiducia e determinazione. In un mondo del calcio in continua evoluzione, il ruolo di un leader si rivela più che mai cruciale. Ecco perché la Juventus può contare su di lui come pilastro fondamentale.

Rampulla, ex portiere della Juve, si è espresso così a proposito di alcuni temi d’attualità di casa bianconera. Le sue parole. Ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla si è espresso così a proposito della Juve. Queste le parole dell’ex portiere bianconero. JUVE AL MONDIALE PER CLUB – «Nessun segnale per ora, non sono partite importanti per ora. Vincere però è sempre un bell’aiuto. Bisogna sempre lasciare un po’ di tempo. Serve essere più equilibrati nei giudizi. Yildiz? Diamogli tempo di esprimere il suo potenziale, che ce l’ha». COSTRUIRE ORA PER IL PROSSIMO ANNO – «E’ già una buona squadra così, nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rampulla punta tutto su questo bianconero: «Avere un punto di riferimento come lui ti permetterebbe di giocare con la mente più libera! È fondamentale»

In questa notizia si parla di: rampulla - punta - tutto - bianconero

Vaciago punta tutto su questo bianconero per ricostruire il rapporto coi tifosi: «Ha tutto il potenziale per diventare questo tipo di giocatore. Rappresenta questa occasione» - Guido Vaciago punta tutto su Kenan Yildiz, il talento che potrebbe diventare il simbolo della ricostruzione tra la Juventus e i suoi tifosi.

Rampulla a Juventibus: ‘Tutto potevo immaginare tranne Tudor allenatore. Ma lo confermerei anche fuori dalla Champions’; ESCLUSIVA TJ - Rampulla su Tudor: Si vede già la sua mano, inutile andare a cercare altri allenatori...; Juve, ressa per Osimhen e Tonali: la partita si complica. Rampulla su Tudor: “Si vede la sua mano”.

Rampulla: “Juve, sarà fondamentale il recupero di Bremer” - Michelangelo Rampulla, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Bremer. Segnala msn.com

Rampulla: "Il recupero di Bremer sarà fondamentale per la Juve. Ora diamo tempo a Yildiz" - Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Michelangelo Rampulla. tuttojuve.com scrive