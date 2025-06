Rampulla | Il Milan con Allegri sarà più pragmatico Può farti fare il salto

Michelangelo Rampulla, ex portiere del Milan e figura di spicco nel calcio italiano, torna sotto i riflettori con un’analisi esclusiva sul nuovo ciclo dei rossoneri guidato da Allegri. Con la sua esperienza e passione, Rampulla svela come il tecnico possa fare davvero la differenza, portando il Milan a compiere il salto di qualità tanto atteso. Scopriamo insieme le sue considerazioni più approfondite e il futuro di questa grande squadra.

Milan, Allegri non è ancora ufficiale ma sa già che non sarà in panchina al debutto contro il Bari - Il trasferimento di Allegri al Milan ancora non è stato ufficializzato, ma è già certo che non sarà in panchina al debutto contro il Bari.

