Ralph Fiennes rompe il silenzio sul sostituire Donald Sutherland in Hunger Games | L’alba sulla mietitura

Ralph Fiennes, noto per aver dato volto a Voldemort, si apre sul suo nuovo ruolo in Hunger Games: L’alba sulla mietitura, dove prende il posto di Donald Sutherland come presidente Snow. Un passaggio di testimone tra due icone del cinema che promette di stupire fan e appassionati. Ma cosa ha rivelato l’attore riguardo questa trasformazione? Scopriamo insieme le sue parole e le aspettative per questa avvincente interpretazione.

Ralph Fiennes non è nuovo ai ruoli di cattivi iconici – è senza dubbio famoso soprattutto per aver interpretato Voldemort nei film di Harry Potter – ma finalmente ha rotto il silenzio sul suo prossimo ruolo da antagonista. Fiennes è infatti stato scelto per interpretare il presidente Snow in Hunger Games: L’alba sulla mietitura, le cui riprese inizieranno il mese prossimo e che uscirà il 20 novembre 2026. Nel film prenderà il posto del compianto Donald Sutherland, che ha interpretato il personaggio in tutti e quattro i film con Jennifer Lawrence prima della sua scomparsa lo scorso anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: ralph - fiennes - silenzio - rompe

Grande Fratello, Greta Rossetti rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi e il terzo incomodo Lorenzo Spolverato - Greta Rossetti, ex protagonista del Grande Fratello, rompe il silenzio sulla crisi con Sergio D'Ottavi, chiarendo la situazione sui social.

Harry Potter, Nick Frost rompe il silenzio sul casting per Hagrid!; Harry Potter, Paapa Essiedu rompe il silenzio sul casting come Piton!; Dalla vita sul set a quella in quarantena: auguri Uma Thurman, musa di Tarantino e ora cinquantenne.

28 anni dopo, Ralph Fiennes rivela i primi dettagli della trama - A distanza di qualche settimana, Ralph Fiennes ha infranto il silenzio e rivelato qualche dettaglio in più in merito alla trama che il terzo film della serie proporrà. Da comingsoon.it

Ralph Fiennes: «Ero credente e ho perso la fede, non sopportavo le costrizioni. Ma dopo 'Conclave' sono curioso» - Fiennes sa esprimerli attraverso i silenzi e lo sguardo, con un'intensità che ... Scrive corriere.it