Raid Iran militari italiani al sicuro

In un contesto di tensione crescente nella regione, i militari italiani dell'aeronautica presenti in Qatar si trovano al sicuro, dopo che l'Iran ha avviato operazioni di rappresaglia. Attualmente, i dieci soldati sono stati trasferiti in luoghi protetti, garantendo la loro sicurezza. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autoritĂ italiane monitorano con attenzione gli sviluppi, per assicurare che tutti i nostri militari siano sempre al sicuro e pronti a intervenire se necessario.

20.05 Sono attualmente dieci i militari italiani,dell'aeronautica,che si trovano in Qatar ed erano operativi nella la base americana di Al Udeid alle porte di Doha, dove l'Iran ha iniziato l'operazione di rappresaglia.Al momento il gruppo di militari-si apprende da fonti informate- è "al sicuro altrove". In Kuwait i militari italiani sono riparati in bunker a titolo precauzionale Inoltre in Iraq, ad Erbil e Baghdad,non risultano attacchi missilistici dovuti alla rappresaglia iraniana che possano aver coinvolto le basi dove operano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

