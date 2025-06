Raid Idf in Iran missili su Israele

In un momento di crescente tensione, l'Iran ha subito attacchi da parte delle forze israeliane, con raid mirati su sei aeroporti e la distruzione di numerosi velivoli. Risposta a questa offensiva, Teheran ha lanciato continue ondate di missili balistici, raggiungendo anche la Galilea e mettendo in allerta l'intera regione. La scena si fa sempre più intricata, lasciando il mondo a chiedersi quali sviluppi porteranno questi scontri.

10.35 Le Idf affermano di aver attaccato sei aeroporti in tutto l'Iran. Secondo l'esercito israeliano, circa 15 jet ed elicotteri sono stati distrutti. Teheran reagisce: ondate continue di missili balistici, lanciati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, arrivano su tutto Israele. Almeno un missile non è stato intercettato dalle difese antiaeree ed è caduto in Galilea. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it