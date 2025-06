Raid di Israele sull’Iran | colpo diretto ai Pasdaran Centinaia di morti Gli Usa | Teheran ci attaccherà entro due giorni

Tensione alle stelle tra Israele e Iran, con raid israeliani che colpiscono i centri nevralgici di Teheran, causando centinaia di vittime secondo fonti iraniane. La situazione si fa ancora più critica, poiché gli Stati Uniti avvertono che un attacco iraniano contro l’America potrebbe avvenire entro 48 ore. Mentre il mondo assiste a questa escalation, bisogna chiedersi: cosa riserva il futuro in questa caldaia di geopolitica instabile?

Proseguono i raid israeliani sull’Iran. Gli ultimi, secondo fonti dell’Idf, hanno colpito al cuore il centro dei pasdaran. Per la tv di stato iraniana, sarebbero, “centinaia i morti”, ma il numero preciso non è stato reso noto. Intanto, gli Stati Uniti annunciano che il regime è pronto a colpire l’America entro le prossime 48 ore. L’attacco di Israele all’Iran. Il raid israeliano ha colpito centri strategici della capitale iraniana: universitĂ , televisioni. “ I siti bersaglio includevano impianti di produzione missilistica e radar e infrastrutture di stoccaggio missili a Teheran”, hanno scritto le Idf in un comunicato pubblicato su Telegram. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it