RAI1 CON SPECIALI AD OLTRANZA SULL’IRAN E NULLA SUI REFERENDUM | CASO O CONFERMA?

Rai1 ha sconvolto il palinsesto ieri sera con un lungo speciale sulla guerra in Iran, lo rifarà oggi pomeriggio e sicuramente nei prossimi giorni se ci saranno come si temono sviluppi importanti. Molti telespettatori abituati ai tanti speciali tra Tg1 e Porta a Porta, alcune volte insieme, altre volte separati, si sono chiesti come mai nulla è stato fatto per l’ultimo Referendum. Un caso o una conferma? Direi più una conferma che in Rai comanda la politica e si vuole sempre tenersi buona la politica. Non irritare il Governo, al di là del colore politico, e portare avanti una narrazione che non infastidisca il potere. 🔗 Leggi su Bubinoblog