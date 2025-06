Rai tutte le novità della prossima stagione | 6 programmi a rischio chiusura ecco quali

La Rai si appresta a svelare i nuovi palinsesti per la stagione 2025-2026, ma tra le novità emergono anche inquietanti notizie: ben sei programmi potrebbero essere definitivamente cancellati. Mentre l’atmosfera all’interno di Viale Mazzini si fa tesa e il malcontento cresce tra le redazioni, il futuro della televisione pubblica sembra in bilico. Scopriamo insieme quali sono i dodici programmi a rischio e cosa potrebbe cambiare nel panorama televisivo italiano.

News tv. – Nuvole in arrivo su Viale Mazzini. Mentre la Rai si prepara a svelare i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, si moltiplicano i retroscena su possibili tagli e ridimensionamenti. Il clima interno, secondo quanto riferito da TvBlog, è tutt'altro che sereno: nei corridoi degli studi Rai cresce il malumore, soprattutto tra le redazioni dei programmi d'approfondimento, che potrebbero subire le sforbiciate più dolorose. A confermare l'aria pesante è anche Fanpage, che ha parlato di un taglio già deciso per "Report", il programma d'inchiesta di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, e di una possibile riduzione per "Presadiretta" di Riccardo Iacona.