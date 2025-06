Rai disfatta totale | 6 programmi a rischio chiusura Ecco quali

La Rai si trova di fronte a una crisi senza precedenti: sei programmi a rischio chiusura, tra cui alcuni pilastri dell'informazione e dell’approfondimento. Viale Mazzini naviga in acque agitate, con un clima di tensione palpabile tra le redazioni e rumor inquietanti sui tagli imminenti. La stagione 2025-2026 si preannuncia come un nuovo capitolo critico per la tv pubblica italiana. Ma quali sono i programmi nel mirino? Scopriamolo insieme.

News tv. Novità Rai: programmi a rischio chiusura e retroscena scottanti – L’atmosfera è tesa a Viale Mazzini. Con l’avvicinarsi dei nuovi palinsesti per il 2025-2026, emergono indiscrezioni su possibili tagli che potrebbero colpire duramente. La situazione interna, secondo TvBlog, è tutt’altro che serena: il malumore serpeggia tra le redazioni, soprattutto in quelle dei programmi d’approfondimento. Il taglio di “Report” è già stato confermato, mentre “Presadiretta” potrebbe subire riduzioni. Presentazione dei palinsesti e fermento interno. Il 27 giugno sarà il giorno della verità: i vertici Rai presenteranno i programmi della nuova stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rai, disfatta totale: 6 programmi a rischio chiusura. Ecco quali

Palinsesti Rai, tagli per 25 milioni di euro: i programmi a rischio chiusura - L’attesa cresce per i nuovi palinsesti Rai 2025/2026, in programma a Napoli il 27 giugno. Tuttavia, i recenti tagli di 25 milioni di euro mettono a rischio numerosi programmi, sollevando preoccupazioni tra produzione e pubblico.

