rai 1 voci clamorose su milly carlucci e francesca pascale

Girano indiscrezioni clamorose a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, in agenda per venerdì 27 giugno a Napoli. E alcune di queste indiscrezioni riguardano Ballando con le Stelle, il rodatissimo format del sabato sera in onda su Rai 1. Forte del successo ottenuto con gli ascolti dell'ultima edizione, il programma condotto da Milly Carlucci si prepara a tornare in grande stile. E secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, la conduttrice sarebbe già al lavoro per costruire un cast all'altezza delle aspettative. E tra i nomi in lizza spunta quello di Francesca Pascale.