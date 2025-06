Ragazzo di 21 anni vuole suicidarsi lanciandosi dal ponte | salvato in extremis

La notte a Brescia si è rischiata di perdere un giovane di soli 21 anni, che, isolato e in preda a un dolore profondo, si stava lanciando dal ponte. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia, il suo gesto estremo è stato evitato, offrendo una speranza di salvezza e di rinascita. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione e supportare chi attraversa momenti difficili, perché nessuno è solo nel suo cammino.

Nella notte tra giovedì e venerdì, un 21enne seduto sul cornicione di un ponte nella zona est di Brescia è stato salvato in extremis dagli agenti della Squadra Volanti della Questura. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la presenza del giovane a cavalcioni sulla.

