Ragazzino schiaffeggiato e rapinato in strada | Carabinieri arrestano due giovani e recuperano la refurtiva

Un episodio di violenza scuote Milano Marittima: un ragazzino di 15 anni viene schiaffeggiato e rapinato in strada. Fortunatamente, i Carabinieri della stazione di Cervia intervenuti tempestivamente hanno identificato e arrestato due giovani di 17 e 18 anni, recuperando la refurtiva e portando giustizia. La loro azione dimostra che nessuno è sopra la legge e che la sicurezza dei nostri ragazzi rimane una priorità .

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Cervia hanno denunciato due giovani di 18 e 17 anni, ritenuti responsabili di rapina ai danni di un quindicenne. I fatti si sono verificati nei pressi della Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima, quando la vittima sarebbe stata avvicinata dai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Ragazzino schiaffeggiato e rapinato in strada: Carabinieri arrestano due giovani e recuperano la refurtiva

