Ragazzina violentata dopo il ballo ma l’aggressore ha le ore contate

Una giovane ragazzina, vittima di un grave episodio di violenza dopo una serata all'insegna della musica e del ballo, ha trovato il coraggio di confidarsi con i genitori. La vicenda, avvenuta nel cuore della Valle del Rubicone, ha sconvolto la comunitĂ e mobilitato le forze dell'ordine. Mentre l'aggressore ha le ore contate, si apre un nuovo capitolo nella lotta contro la violenza sulle giovani. La giustizia farĂ luce sulla veritĂ .

Cesena, 23 giugno 2025 – E' tornata a casa, dopo una serata passata ad ascoltare e ballare sulle note della musica afro in un locale della Valle del Rubicone e ha raccontato ai genitori di essere stata violentata da un giovane che ha qualche anno in piĂą di lei, che invece è minorenne. Il fatto sarebbe accaduto nella serata e nottata fra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno nel grande parcheggio del locale, sempre molto frequentato fra giovani che arrivano e altri che partono per fare ritorno a casa, dopo una serata passata in compagnia. Accerchiata e molestata in viale Trieste tra i passanti, rischiato il linciaggio La ragazzina, che era insieme ad alcune amiche, è rientrata a a casa e si è immediatamente confidata con il padre che l'ha accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dove è stata visitata dai medici.