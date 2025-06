Rafforzati i controlli nelle aree interne della provincia un arresto e una denuncia

Nel cuore delle aree interne di Taranto, il weekend ha visto un deciso incremento nei controlli delle forze dell’ordine, con risultati concreti: un arresto e una denuncia per garantire maggiore sicurezza alla comunità. I Carabinieri di Laterza hanno smascherato un presunto spacciatore, rafforzando così la presenza dello Stato sul territorio. La lotta al crimine si fa più incisiva, ma la strada verso una comunità più sicura è ancora lunga e tutta da percorrere.

Tarantini Time Quotidiano Nel weekend appena trascorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto ha ulteriormente rafforzato i servizi di controllo del territorio, anche nelle aree interne, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza percepita dalla cittadinanza. I militari della Stazione Carabinieri di Laterza hanno denunciato un uomo di 39 anni, presunto responsabile del reato di detenzione di droga per lo spaccio. Nella macchina dell’uomo, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stata trovata della marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso, poi, di sequestrare un panetto di hashish di quasi 100 grammi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Rafforzati i controlli nelle aree interne della provincia, un arresto e una denuncia

