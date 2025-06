Raffiche continue di missili iraniani Israele attacca gli aeroporti Teheran | Risponderemo a crimini Usa | La diretta

La tensione in Medio Oriente esplode ancora: Israele risponde agli attacchi iraniani con raid sugli aeroporti di Teheran, mentre i combattimenti si intensificano tra le parti. La situazione resta critica e il mondo osserva con apprensione, tra minacce di rappresagge e crisi diplomatiche. Continuate a seguirci per aggiornamenti in tempo reale su un conflitto che rischia di coinvolgere l’intera regione.

Continua il conflitto in Medio Oriente dove i caccia israeliani stanno bombardando i siti militari a Kermanshah, nell'Iran occidentale.

I missili iraniani continuano a piovere sulle cittĂ israeliane. Questo pomeriggio sono state duramente colpite Haifa e Tel Aviv e Israele sembra aver completamente perso quella sicurezza e quell'arroganza dei primissimi giorni di guerra. Coloro che parlavano Vai su Facebook

Nuova raffica di missili iraniani su Israele. Netanyahu: "Vedrete i nostri caccia su Teheran" | La diretta - Khamenei nomina nuovo capo della forza aerospaziale dei pasdaranLa guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha nominato Majid Mousavi come successore di Amirali Hajizadeh nel ruolo di ...

Raffica di missili lanciati da Teheran verso Israele - L'esercito israeliano ha detto che l'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili verso Israele e ha esortato i cittadini a dirigersi verso i rifugi.