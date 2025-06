Raffica di furti nel week end due ladri con passamontagna visti in azione a Nave | casa svaligiata

Una vera e propria raffica di furti scuote il Nord-Est, lasciando le comunità in allarme e i residenti nel timore. Due ladri con passamontagna sono stati avvistati in azione a Nave, mentre una casa è stata svaligiata, e persino il cimitero di Spilimbergo non ha risparmiato la loro destrezza. La preoccupazione cresce: il bottino è ancora da quantificare, ma il messaggio è chiaro—la sicurezza deve tornare al centro dell’attenzione.

PORDENONE - Ladri scatenati nel fine settimana tra case nelle zone di Casarsa, Nave di Fontanafredda, e furti con destrezza addirittura al cimitero a Spilimbergo. Il bottino è da quantificare,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Raffica di furti nel week end, due ladri con passamontagna visti in azione a Nave: casa svaligiata

In questa notizia si parla di: furti - ladri - nave - raffica

Furti a raffica in città: nel mirino dei ladri un bar e due pizzerie - A Trento e dintorni si susseguono furti con spaccate: nel mirino sono finiti un bar, due pizzerie e altri locali.

Raffica di furti nel week end, due ladri con passamontagna visti in azione a Nave: casa svaligiata; Raffica di furti nel week end, due ladri con passamontagna visti in azione a Nave: casa svaligiata; Raffica di furti nel week end, due ladri con passamontagna visti in azione a Nave: casa svaligiata.

Raffica di furti nel week end, due ladri con passamontagna visti in azione a Nave: casa svaligiata - Ladri scatenati nel fine settimana tra case nelle zone di Casarsa, Nave di Fontanafredda, e furti con destrezza addirittura al cimitero a Spilimbergo. Secondo ilgazzettino.it

Furti a raffica sabato notte, svaligiati appartamenti e negozi - Con il flessibile i ladri hanno aperto la cassaforte e hanno portato via un Rolex da 10mila euro, gioielli ... Da ansa.it