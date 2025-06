Raffica di eventi e concerti al Milano Latin Festival 2025 dal 24 a domenica 29 giugno

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile al Milano Latin Festival 2025, dal 24 al 29 giugno! Sei giorni di musica travolgente, sapori autentici e tradizioni vibranti che accenderanno l’estate milanese. La seconda settimana di questa celebrazione culturale promette emozioni intense e incontri unici tra i ritmi latini, la gastronomia sudamericana e le culture di Repubblica Dominicana, Perù, Cuba e non solo. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del ritmo e della scoperta!

Milano, 23 giugno 2025 – Sei giorni di eventi, concerti e serate, da martedì 24 a domenica 29 giugno al Milano Latin Festival 2025. Anche la seconda settimana del Festival che fino al 10 agosto animerà l'area di Mind Milano Innovation District sarà un vero e proprio viaggio sensoriale tra i ritmi coinvolgenti della musica latina, i profumi autentici della cucina sudamericana e le tradizioni di Paesi come Repubblica Dominicana, Perù, Cuba e Messico: più di 20.000 metri quadrati dedicati alla cultura dell’America Latina, tra scenografie spettacolari, piazze da ballo, ristoranti tipici, street food, artigianato, eventi culturali e folklore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di eventi e concerti al Milano Latin Festival 2025 dal 24 a domenica 29 giugno

In questa notizia si parla di: milano - festival - giugno - eventi

Gli eventi a Milano nel weekend lungo dal 30 maggio al 2 giugno: musica live, mostre gratis e Fringe festival - Milano si trasforma in una fucina di emozioni dal 30 maggio al 2 giugno! Preparatevi a vivere un weekend indimenticabile con concerti emozionanti, mostre gratuite e il vibrante Fringe Festival.

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 15:30, il Parco Ravizza di Milano ospiterà un nuovo appuntamento del Milano Sud Festival. L'iniziativa si inserisce nel panorama degli eventi culturali cittadini come un'occasione di partecipazione attiva e inclusiva, volta a Vai su Facebook

Domenica 22 giugno a Milano un nuovo evento live a lume di candela: allo Spazio Filippetti ascolta le melodie di Hans Zimmer e le colonne sonore dei tuoi film preferiti. Prevendite solo online: https://fever.pxf.io/HansZimmerMilano… https://eventiatmilano.it/ev Vai su X

Weekend del 20, 21 e 22 giugno 2025 a Milano: cosa fare? Gli eventi per dare il benvenuto all'estate; Weekend a Milano: dal 20 al 22 giugno; Cosa fare a Milano questo weekend: il 20, 21 e 22 giugno tanti eventi tra festival, musica e yoga per il solstizio d’estate.

Raffica di eventi e concerti al Milano Latin Festival 2025 dal 24 a domenica 29 giugno - Tutte le sere le piazze da ballo saranno animate con musiche diverse per accontentare i gusti di tutti e da una ricca offerta gastronomica ... Riporta ilgiorno.it

Cosa fare a Milano questo weekend: il 20, 21 e 22 giugno tanti eventi tra festival, musica e yoga per il solstizio d’estate - Un fine settimana di appuntamenti tra concerti, teatro all’aperto, sport, mindfulness e mantra, mercatini creativi per celebrare il giorno più lungo dell’anno e la Giornata Internazionale dello Yoga ... Come scrive msn.com