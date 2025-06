Raffica di controlli della Polizia Locale in città contro gli sporcaccioni dei rifiuti | 111 violazioni contestate da inizio giugno

La lotta all’inciviltà ambientale si intensifica a Bari: nel giro di due settimane, la Polizia Locale ha elevato 111 sanzioni per violazioni legate all’igiene urbana, con 63 multe specificamente per il conferimento illegale dei rifiuti. Un segnale forte che dimostra come le autorità siano ferme nel tutelare il decoro cittadino e promuovere comportamenti responsabili. La città si mobilita per mantenere un ambiente più pulito e rispettoso per tutti.

La Polizia Locale di Bari ha presentato il bilancio dell'attività delle prime due settimane di giugno. Nel corso dei controlli effettuati dal 1° al 15 riguardanti il rispetto dell'igiene urbana, hanno contestato 111 violazioni. Nello specifico, 63 sono state le sanzioni elevate per conferimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Raffica di controlli della Polizia Locale in città contro gli sporcaccioni dei rifiuti: 111 violazioni contestate da inizio giugno

