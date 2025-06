Radure | dodici spettacoli lungo la Via Francigena del Sud

immergersi in un viaggio tra arte, storia e tradizione, riscoprendo il fascino unico di un territorio ricco di bellezza e suggestioni. Con dodici spettacoli che attraversano paesaggi incantati e borghi antichi, Radure 2024 si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza culturale autentica e coinvolgente lungo la via Francigena del Sud. Un’occasione speciale per condividere emozioni e scoprire le meraviglie nascoste di questa regione straordinaria.

Settima edizione per Radure. Spazi Culturali lungo la Via Francigena del Sud, la manifestazione che porta cultura, teatro, musica e racconti nei luoghi più suggestivi della provincia pontina. Una rassegna che promuove il sistema territoriale dei Monti Lepini e invita cittadini e visitatori a.

