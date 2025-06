Radio Deejay annunciati i nomi della tappa riminiese Sabato il clou con l' esibizione live dei The Kolors

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: da venerdì 27 a domenica 29 giugno, Rimini diventa la capitale del divertimento con "Beach Like a Deejay". Musica, concerti live, sport e intrattenimento gratuito si intrecciano in un’evento imperdibile, culminando sabato con l’esibizione dei The Kolors. Un’occasione unica per godersi un weekend all’insegna di buona musica e allegria, tutto in compagnia di amici e familiari...

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno prende il via da Rimini "Beach Like a Deejay", prima tappa del tour estivo di Radio Deejay che porta a Rimini tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. L'evento offre un fine settimana unico nel suo genere da vivere in compagnia.

Radio Deejay in spiaggia a Rimini: è bufera a Riccione

