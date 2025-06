Radio Argo Suite di Igor Esposito in scena nel Chiostro della Gam | inizia la rassegna estiva del Teatro Biondo

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto le stelle: il Chiostro della GAM si trasforma in scena grazie alla coinvolgente Radio Argo Suite di Igor Esposito, interpretata da Peppino Mazzotta. Un mix perfetto di musica, teatro e magia estiva che inaugura la stagione del Teatro Biondo di Palermo. Non perdere l’appuntamento di martedì 24 giugno alle ore 21: un’anteprima imperdibile nel cuore culturale della città.

Peppino Mazzotta è il protagonista di Radio Argo Suite di Igor Esposito, che debutta martedì 24 giugno, alle ore 21, nel Chiostro della Gam - Galleria d’Arte Moderna “Empedocle Restivo” per la stagione estiva del Teatro Biondo di Palermo. Le musiche originali di Massimo Cordovani sono eseguite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Radio Argo Suite" di Igor Esposito in scena nel Chiostro della Gam: inizia la rassegna estiva del Teatro Biondo

