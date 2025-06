Radar Spotify punta tutto sulle nuove proposte | Marte Carla Hero Emma Nolde Glocky Sayf e camoufly

Spotify celebra il quinto anniversario di Radar Italia, il programma che valorizza le nuove voci emergenti della scena musicale. Per il 2025, la piattaforma punta forte su talenti come Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf e camoufly, artisti pronti a conquistare il grande pubblico con il loro talento. Questo anniversario segna un’edizione speciale dedicata a scoprire e far crescere le stelle di domani, confermando Spotify come palcoscenico fondamentale per i nuovi artisti italiani.

Spotify ha celebrato il quinto anniversario di Radar Italia, il programma globale nato per supportare gli artisti emergenti. Per la nuova edizione 2025 sono stati presentati alcuni nuovi artisti su cui puntare: Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf (che piano piano si sta facendo spazio nella musica ed è noto al grande pubblico, grazie anche al duetto con Marco Mengoni e Rkomi nel brano "Sto bene al mare") e camoufly. "Questo anniversario è un'occasione per celebrare i traguardi raggiunti dai tanti artisti che hanno preso parte al programma. – ha commentato Melanie Parejo, Head of Music per il Sud ed Est Europa di Spotify – Radar Italia rappresenta da cinque anni un punto di riferimento per i talenti emergenti, offrendo agli artisti non solo visibilità, ma anche strumenti concreti per crescere e farsi strada nella musica".

