Racconti d’Architettura | Alessandro Verona alla Tarantola

Preparati a un viaggio nel mondo dell’architettura con Alessandro Verona alla libreria Tarantola di Udine. Martedì 24 giugno alle 18, scopri come la sua esperienza, formata sotto la guida del celebre Vittorio Gregotti, si traduce in progetti innovativi e visioni stimolanti. Un’occasione imperdibile per immergersi nel dibattito architettonico e lasciarsi ispirare dalle sue storie e idee che trasformano gli spazi urbani e culturali. Non mancare!

Incontro sull'architettura alla libreria Tarantola di Udine: l'appuntamento è per martedì 24 giugno alle 18 con l'architetto Alessandro Verona. L'incontro Verona, laureato nel 1991 con il professor Vittorio Gregotti, ha lavorato presso la Gregotti Associati International di Milano sviluppando.

