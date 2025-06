Raccolta differenziata ok a 18 postazioni interrate nel Centro di Napoli | ecco dove

Napoli si prepara a rivoluzionare la gestione dei rifiuti con 18 postazioni interrate di ultima generazione, pensate per integrarsi armoniosamente nel cuore della città. Questo innovativo progetto, approvato dalla giunta comunale e realizzato da Asia con risorse proprie, mira a migliorare l’estetica urbana e a semplificare il riciclo. L’amministrazione ritiene che questa iniziativa porterà a un ambiente più pulito, ordinato e rispettoso del patrimonio storico di Napoli, rendendo la città più vivibile per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Raccolta differenziata, la giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di 18 postazioni interrate. Si tratta di sistemi ‘a scomparsa’ per il contenimento delle frazioni secche. L’intervento sarà eseguito da Asia, con risorse proprie. L’obiettivo è raggiungere “l’integrazione dei sistemi di raccolta con il contesto storico architettonico”. L’amministrazione ritiene che porti ad alcuni vantaggi. Tra questi, liberare le vie del Centro dai contenitori di superficie, affiancando la raccolta porta a porta. E inoltre, afferma la delibera del 19 giugno, “aumentare la volumetria disponibile, a parità di spazio impegnato, evitando accumuli di rifiuti durante il giorno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccolta differenziata, ok a 18 postazioni interrate nel Centro di Napoli: ecco dove

In questa notizia si parla di: differenziata - postazioni - interrate - napoli

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Raccolta differenziata, ok a 18 postazioni interrate nel Centro di Napoli: ecco dove; A Napoli arrivano i cassonetti dei rifiuti interrati a scomparsa in 18 piazze e vie: dove saranno; Cassonetti interrati, addio rifiuti nel centro di Napoli.

A Napoli arrivano i cassonetti dei rifiuti interrati a scomparsa in 18 piazze e vie: dove saranno - A Napoli i cassonetti interrati a scomparsa: progetto per realizzarli in 18 piazze e strade: l'elenco completo ... Segnala fanpage.it

Cassonetti interrati, addio rifiuti nel centro di Napoli - Ora il progetto di sostituire gli attuali cassonetti della differenziata con nuove strutture interrate ... ilmattino.it scrive